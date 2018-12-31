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Травмы пальцев, ожог глаза. В Гомельской области четыре человека пострадали из-за петард
Праздничные мероприятия на территории Гомельской области прошли спокойно, но без травм не обошлось. Об этом
Происшествий, преступлений, административных правонарушений в местах проведения народных гуляний не зафиксировано, но в результате неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью обратилось четверо граждан. В половине случаев пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
У 48-летнего жителя Мозыря в руках разорвалась петарда. Мужчине был выставлен диагноз: «Травматическое повреждение второго, третьего пальца левой кисти, алкогольное опьянение».
А в Рецице в приемный покой больницы с предварительным диагнозом «контузия правого глазного яблока, химический ожог правого глаза, алкогольное опьянение» поступила 29-летняя местная жительница — у нее тоже взорвалась петарда в руках.
В милиции напоминают об осторожном обращении с пиротехникой и призывают воздержаться от покупки несертифицированной продукции.
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В половине случаев пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
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