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В Ушачском районе опрокинулся автобус с российскими туристами

01.01.2019 22:32 — ЧП | Tut.by  
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В автобусе находились 24 человека. В аварии пострадала одна женщина, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 1 января около 19.30. Туристический автобус с российскими регистрационными номерами, ехал из Глубокого в Витебск. На дороге «Ушачи -Зябки» возле деревни Угринки он съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 24 человека: 23 — граждане России, в том числе два водителя, и белоруска — экскурсовод из Витебска. После аварии в больницу для оказания помощи и диагностики ушибов доставлена 40-летняя женщина. Остальные при ДТП не пострадали и в госпитализации не нуждаются.

Милиция организовала доставку пассажиров с места происшествия в Ушачскую среднюю школу для временного размещения и обеспечения их питанием. Решается вопрос о предоставлении транспорта для того, чтобы туристическая группа добралась в Витебск.

 
Теги: Витебск
 
 
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Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 24 человека. В аварии пострадала одна женщина,
 
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