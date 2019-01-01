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В Ушачском районе опрокинулся автобус с российскими туристами
В автобусе находились 24 человека. В аварии пострадала одна женщина,
ДТП произошло 1 января около 19.30. Туристический автобус с российскими регистрационными номерами, ехал из Глубокого в Витебск. На дороге «Ушачи -Зябки» возле деревни Угринки он съехал в кювет и перевернулся.
В автобусе находились 24 человека: 23 — граждане России, в том числе два водителя, и белоруска — экскурсовод из Витебска. После аварии в больницу для оказания помощи и диагностики ушибов доставлена 40-летняя женщина. Остальные при ДТП не пострадали и в госпитализации не нуждаются.
Милиция организовала доставку пассажиров с места происшествия в Ушачскую среднюю школу для временного размещения и обеспечения их питанием. Решается вопрос о предоставлении транспорта для того, чтобы туристическая группа добралась в Витебск.
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Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 24 человека. В аварии пострадала одна женщина,
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