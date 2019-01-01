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Следственный комитет: признаков, указывающих на криминальный характер смерти Коваля, не обнаружено

02.01.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Владельца «фентези-усадьбы» в деревне Литовка Сергея Коваля нашли мертвым. 
 
Тело 47-летнего бизнесмена обнаружили родственники в его собственной квартире в Новогрудке 1 января. На данный момент Новогрудским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту. Как отметили в Центральном аппарате Следственного комитета, на сегодняшний день признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В некоторые СМИ просочилась информация о самоубийстве бизнесмена. Но точная причина будет ясна по итогам судебно-медицинской экспертизы.  
 
Сергей Коваль известен тем, что превратил небольшую деревушку Литовка Новогрудского района в настоящий арт-объект со множеством кованых и резных фентези-фигур. 
 
Следственный комитет: признаков, указывающих на криминальный характер смерти Коваля, не обнаружено
Следственный комитет: признаков, указывающих на криминальный характер смерти Коваля, не обнаружено
Следственный комитет: признаков, указывающих на криминальный характер смерти Коваля, не обнаружено
 
Однако, не всем местным жителям «креатив» бизнесмена пришелся по вкусу – за несколько месяцев до смерти Сергею Ковалю пришлось  объявить о закрытии свободной для посетителей усадьбы. 
 
 
Фото ctv.by
http://grodnonews.by/
 
 
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Владельца «фентези-усадьбы» в деревне Литовка Сергея Коваля нашли мертвым.    Тело 47-летнего бизнесмена обнаружили родственники в его собственной квартире в...
 
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