Следственный комитет: признаков, указывающих на криминальный характер смерти Коваля, не обнаружено

Владельца «фентези-усадьбы» в деревне Литовка Сергея Коваля нашли мертвым.

Тело 47-летнего бизнесмена обнаружили родственники в его собственной квартире в Новогрудке 1 января. На данный момент Новогрудским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту. Как отметили в Центральном аппарате Следственного комитета, на сегодняшний день признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В некоторые СМИ просочилась информация о самоубийстве бизнесмена. Но точная причина будет ясна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Сергей Коваль известен тем, что превратил небольшую деревушку Литовка Новогрудского района в настоящий арт-объект со множеством кованых и резных фентези-фигур.













Однако, не всем местным жителям «креатив» бизнесмена пришелся по вкусу – за несколько месяцев до смерти Сергею Ковалю пришлось объявить о закрытии свободной для посетителей усадьбы.