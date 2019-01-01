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«Яркий, неординарный человек». В Новогрудке погиб бизнесмен, обустроивший арт-усадьбу

02.01.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Тело известного новогрудского бизнесмена Сергея Коваля было обнаружено 1 января в его квартире. По слухам, причиной смерти стало повешение. Предполагается, что эксцентричный меценат мог самостоятельно принять решение расстаться с жизнью.

«Яркий, неординарный человек». В Новогрудке погиб бизнесмен, обустроивший арт-усадьбу

Сергей Коваль известен созданием уникальной арт-усадьбы в деревне Литовка, где в 1969 году снимался фильм с участием Владимира Высоцкого «Сыновья уходят в бой». Предприниматель обустроил тут памятный барельеф с изображением актера, а старый хутор превратил в место из фантасмагории, населив его впечатляющими художественными объектами.

«Яркий, неординарный человек». В Новогрудке погиб бизнесмен, обустроивший арт-усадьбу

«Яркий, неординарный человек». В Новогрудке погиб бизнесмен, обустроивший арт-усадьбу

 

— Яркий, неординарный человек, — делится своими воспоминаниями начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Анатолий Линник. — Родился и вырос на Новогрудчине, и очень любил свою родную землю. Для жизни выбрал этот край, хотя за границей бывал неоднократно, был обеспеченным человеком и мог позволить себе переселиться в любое место на земном шаре. Поддерживал творческих людей, занимался благотворительностью. Вообще человек был доброжелательный, легко шел на контакт, находил со всеми общий язык. Благоустроил озеро в деревне Литовка, а из остановки общественного транспорта сделал настоящий арт-объект.

«Яркий, неординарный человек». В Новогрудке погиб бизнесмен, обустроивший арт-усадьбу

https://www.sb.by

 
 
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Тело известного новогрудского бизнесмена Сергея Коваля было обнаружено 1 января в его квартире. По слухам, причиной смерти стало повешение. Предполагается, что...
 
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