ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском районе сельчанку насмерть сбил «Опель»

02.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Трагедия на дорогах Пинского района произошла около 8 утра 30 декабря.

В Пинском районе сельчанку насмерть сбил «Опель»

По предварительной информации Брестской областной Госавтоинспекции, 45-летний житель Малотковичей, управляя автомобилем марки «Опель-Омега», двигался по автодороге М-10 в направлении к Пинску. На 423-м километре данной автодороги водитель совершил наезд на 30-летнюю жительницу деревни Гончары, которая переходила проезжую часть дороги обозначив себя световозвращающим элементом. В результате происшествия пешеход скончалась на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

Comments are closed.

« В 2019 году 80 лет исполняется «Полесской правде»
Новости дня
Новости ЧП
 
Следственный комитет: признаков, указывающих на криминальный характер смерти Коваля, не обнаружено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика