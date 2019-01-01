В Пинском районе сельчанку насмерть сбил «Опель»

Трагедия на дорогах Пинского района произошла около 8 утра 30 декабря.





По предварительной информации Брестской областной Госавтоинспекции, 45-летний житель Малотковичей, управляя автомобилем марки «Опель-Омега», двигался по автодороге М-10 в направлении к Пинску. На 423-м километре данной автодороги водитель совершил наезд на 30-летнюю жительницу деревни Гончары, которая переходила проезжую часть дороги обозначив себя световозвращающим элементом. В результате происшествия пешеход скончалась на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка.