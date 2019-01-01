ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авария на железнодорожном мосту в Дании: шестеро погибших

02.01.2019 14:33 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.


Фото: Reuters

Как сообщают местные власти, грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, который направлялся в столицу страны Копенгаген. Авария произошла во время метели, которая ранее уже привела к ряду ДТП на мосту.


Фото: Reuters

Мост, соединяющий острова Фюн и Зеландия, закрыт для движения. Людей эвакуируют.

На фотографиях с места крушения видны вагоны грузового поезда с пивными цистернами и ящиками.

По предварительной версии, брезент, накрывавший вагон грузового поезда, оторвался во время порыва ветра и полетел в сторону идущего навстречу пассажирского состава, после чего тот резко затормозил и сошел с рельсов.


Фото: Reuters

В пассажирском поезде был 131 пассажир и трое машинистов.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинском районе сельчанку насмерть сбил «Опель»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика