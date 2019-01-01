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Авария на железнодорожном мосту в Дании: шестеро погибших
По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.
Как сообщают местные власти, грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, который направлялся в столицу страны Копенгаген. Авария произошла во время метели, которая ранее уже привела к ряду ДТП на мосту.
Мост, соединяющий острова Фюн и Зеландия, закрыт для движения. Людей эвакуируют.
На фотографиях с места крушения видны вагоны грузового поезда с пивными цистернами и ящиками.
По предварительной версии, брезент, накрывавший вагон грузового поезда, оторвался во время порыва ветра и полетел в сторону идущего навстречу пассажирского состава, после чего тот резко затормозил и сошел с рельсов.
В пассажирском поезде был 131 пассажир и трое машинистов.
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По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.
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