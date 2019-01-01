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В Витебской области двое детей и трое взрослых пострадали из-за петард и салюта
Пять жителей области в новогодние праздники получили травмы из-за использования пиротехники с нарушением правил безопасности,
Пятилетний ребенок 31 декабря получил ожог после того, как во дворе дома взрослые запустили салют. Упаковку не закрепили, она упала, и один из зарядов попал в ребенка.
У 9-летнего мальчика в руке взорвалась петарда. Ребенку оторвало фалангу пальца. Его госпитализировали.
Из-за взрывов петард пострадали и трое мужчин. Житель Поставского района неудачно пытался запустить ее в своем дворе, сельчанин из поселка Руба под Витебском — на остановке транспорта, а полочанин — на балконе дома.
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Пятилетний ребенок 31 декабря получил ожог после того, как во дворе дома взрослые запустили салют. Упаковку не закрепили, она упала, и один из зарядов попал в...
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