В Витебской области двое детей и трое взрослых пострадали из-за петард и салюта

Пять жителей области в новогодние праздники получили травмы из-за использования пиротехники с нарушением правил безопасности, сообщает милиция региона. Среди пострадавших — двое детей.

Пятилетний ребенок 31 декабря получил ожог после того, как во дворе дома взрослые запустили салют. Упаковку не закрепили, она упала, и один из зарядов попал в ребенка.

У 9-летнего мальчика в руке взорвалась петарда. Ребенку оторвало фалангу пальца. Его госпитализировали.

Из-за взрывов петард пострадали и трое мужчин. Житель Поставского района неудачно пытался запустить ее в своем дворе, сельчанин из поселка Руба под Витебском — на остановке транспорта, а полочанин — на балконе дома.