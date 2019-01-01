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В Витебской области двое детей и трое взрослых пострадали из-за петард и салюта

02.01.2019 15:19 — ЧП | Tut.by  
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Пять жителей области в новогодние праздники получили травмы из-за использования пиротехники с нарушением правил безопасности, сообщает милиция региона. Среди пострадавших — двое детей.

Пятилетний ребенок 31 декабря получил ожог после того, как во дворе дома взрослые запустили салют. Упаковку не закрепили, она упала, и один из зарядов попал в ребенка.

У 9-летнего мальчика в руке взорвалась петарда. Ребенку оторвало фалангу пальца. Его госпитализировали.

Из-за взрывов петард пострадали и трое мужчин. Житель Поставского района неудачно пытался запустить ее в своем дворе, сельчанин из поселка Руба под Витебском — на остановке транспорта, а полочанин — на балконе дома.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пятилетний ребенок 31 декабря получил ожог после того, как во дворе дома взрослые запустили салют. Упаковку не закрепили, она упала, и один из зарядов попал в...
 
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