|
Житель Лунинецкого района попытался сжечь своего знакомого в доме
Житель Лунинецкого района запер соседа в доме и поджег его,
Ночью 1 января 2019 года 34-летний житель Лунинецкого района запер входную дверь дома односельчанина на навесной замок, после чего на чердаке этого дома совершил поджог. Хозяин, обнаружив возгорание, сумел выбраться на улицу и позвонил пожарным, которые ликвидировали возгорание.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Он пояснил, что таким образом мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом он мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)