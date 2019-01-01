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Житель Лунинецкого района попытался сжечь своего знакомого в доме

02.01.2019 16:10 — ЧП | Tut.by  
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Житель Лунинецкого района запер соседа в доме и поджег его, сообщил СК. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом.

Ночью 1 января 2019 года 34-летний житель Лунинецкого района запер входную дверь дома односельчанина на навесной замок, после чего на чердаке этого дома совершил поджог. Хозяин, обнаружив возгорание, сумел выбраться на улицу и позвонил пожарным, которые ликвидировали возгорание.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Он пояснил, что таким образом мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов.

 
 
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Таким образом он мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов.
 
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