Житель Лунинецкого района попытался сжечь своего знакомого в доме

Житель Лунинецкого района запер соседа в доме и поджег его, сообщил СК. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом.

Ночью 1 января 2019 года 34-летний житель Лунинецкого района запер входную дверь дома односельчанина на навесной замок, после чего на чердаке этого дома совершил поджог. Хозяин, обнаружив возгорание, сумел выбраться на улицу и позвонил пожарным, которые ликвидировали возгорание.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Он пояснил, что таким образом мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов.