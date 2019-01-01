Мужчина из чувства мести запер соседа в доме и пытался его сжечь

По данным следствия, ночью 1 января 2019 года, 34-летний житель Лунинецкого района, находясь во дворе дома своего односельчанина, запер входную дверь на навесной замок, проник на чердачное помещение, где совершил поджог.



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Хозяин дома, обнаружив возгорание, покинул дом и сообщил о пожаре в экстренные службы, сотрудники подразделений МЧС ликвидировали огонь.

Свои действия подозреваемый объяснил тем, что таким образом мстил хозяину дома за необоснованное обвинение в краже продуктов питания.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.5 ч.2 ст.139 (покушение на убийство общеопасным способом) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.

В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд экспертных исследований.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк