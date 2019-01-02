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При получении взятки задержан заместитель гендиректора ОАО "Беларуськалий"

03.01.2019 — ЧП | Единство  
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 Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО "Беларуськалий". "Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере $10 тыс. за решение вопросов, входящих в его компетенцию", - проинформировали в МВД. Главное следственное управление Следственного комитета в отношении задержанных возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере). В отношении взяткодателя - по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере). "Все участники коррупционной сделки заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений", - добавили в МВД.-
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/zaderzhany-dolzhnostnye-litsa-oao-belaruskalij-330900-2018/

 
 
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Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел в Минске задержаны должностные лица ОАО "Беларуськалий"....
 
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