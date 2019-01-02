Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО "Беларуськалий". "Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере $10 тыс. за решение вопросов, входящих в его компетенцию", - проинформировали в МВД. Главное следственное управление Следственного комитета в отношении задержанных возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере). В отношении взяткодателя - по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере). "Все участники коррупционной сделки заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений", - добавили в МВД.-

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