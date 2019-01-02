На Брестчине изъята крупная партия особо опасного психотропа на сумму более 12 000 рублей

Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома пресечена попытка закладки на Брестчине более 1000 доз с особо опасным психотропным веществом.



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В декабре 2018 года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома совместно с коллегами из Барановичского ГОВД, при поддержке ОМОН УВД и УГАИ УВД на автодороге Брест-Каменец, вблизи г. Бреста, задержан 23-летний житель г.Гродно.



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При осмотре его личного автомобиля "Фольксваген Поло" оперативники обнаружили и изъяли около 50 гр. особо опасного психотропного вещества альфа-РVР.



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В ходе дальнейшего осмотра автомашины также было изъято 60 свертков с порошкообразным веществом (назначена экспертиза). Общий вес изъятого особо опасного психотропного вещества более 100 гр.

Как отметил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД полковник милиции Андрей Табуркин, задержанный нигде не работал, ранее не привлекался к уголовной ответственности. По информации оперативников задержанный являлся закладчиком интернет-магазина и хранил особо опасное психотропное вещество альфа-РVР с целью сбыта на территории Гродненской и Брестской областей.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь.

Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

ГИОС УВД

оперативное видео УНиПТЛ УВД