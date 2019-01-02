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В Узде на пожаре погибла супружеская пара пенсионеров: следователи проводят проверку

03.01.2019 — ЧП | Единство  
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 Вечером 24 декабря 2018 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в Узде. После тушения пожара обнаружены тела 82-летнего хозяина и его 83-летней супруги.

Следственно - оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, изъяты объекты.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти пенсионеров явилось отравление угарным газом.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в числе которых неисправность электропроводки и нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Для установления точной причины смерти, обстоятельств возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Узденским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек.
 
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