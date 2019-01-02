В Узде на пожаре погибла супружеская пара пенсионеров: следователи проводят проверку

Вечером 24 декабря 2018 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в Узде. После тушения пожара обнаружены тела 82-летнего хозяина и его 83-летней супруги.

Следственно - оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, изъяты объекты.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти пенсионеров явилось отравление угарным газом.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в числе которых неисправность электропроводки и нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Для установления точной причины смерти, обстоятельств возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног