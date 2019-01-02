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Мужчина зашёл в Доброном, взял спиртное и вышел. Объявлен розыск наглеца

03.01.2019 17:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, совершившего хищение алкоголя в магазине Доброном (в синей куртке).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62194.php

Мужчина зашёл в Доброном, взял спиртное и вышел. Объявлен розыск наглеца

При наличии какой-либо значимой информации, просьба сообщить по телефонам +375298093777, +375298245010.

Заранее благодарим за содействие.

По информации портала Виртуальный Брест, указанный мужчина завладел двумя бутылками водки.

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, совершившего хищение алкоголя в магазине Доброном (в синей куртке). При наличии...
 
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