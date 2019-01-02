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УСК по Минской области установлены причины и условия ДТП, в результате которого тяжело пострадала 7-летняя девочка

03.01.2019 — ЧП | Единство  
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В результате происшествия 7-летний ребенок был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями по признакам опасности для жизни и психического расстройства.

С целью детального установления обстоятельств произошедшего проведен комплекс процессуальных и следственных действий: осмотры места происшествия, следственные эксперименты, допросы очевидцев и свидетелей, получены заключения проведенных УГКСЭ по Минской области ряда экспертиз.

Анализируя полученные в ходе расследования материалы, следствие пришло к выводу, что причиной произошедшего явились невнимательность водителя к дорожной обстановке и ее изменениям. Мужчина заранее мог наблюдать по внешним признакам, росту и одежде находившихся у края проезжей части на тротуаре двух малолетних детей. Две сестры намеревались перейти на противоположную сторону в кафе, но в силу отсутствия жизненного опыта не могли правильно оценить складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию. В результате младшая из сестер выбежала на проезжую часть и попала под машину, водитель которой располагал технической возможностью принять меры к снижению скоростного режима.

Жителю Копыля предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Обвиняемый признал вину полностью, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

В ходе расследования особое внимание также уделялось установлению условий, способствовавших произошедшему.

Так, место происшествия расположено в центральной части города, где сосредоточена инфраструктура и объекты (кафе, магазин, почта, торговые павильоны), массово посещаемые горожанами. Зачастую данный участок используется местными жителями для пересечения проезжей части вне пешеходного перехода, по так называемому «кратчайшему» пути.

Таким образом, с целью исключения совершения новых происшествий УСК по Минской области внесено представление в районный исполнительный комитет и предложено принять дополнительные меры к обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке дороги. 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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