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Могилевчане пили, вспоминали бывших - и решили наказать битой сожителя одной из них. Закончилось «уголовкой»

03.01.2019 18:02 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве двое приятелей избили битой мужчину в общежитии на улице Белинского, сообщили в милиции региона. Потерпевший — сожитель бывшей возлюбленной одного из хулиганов, которую приятели вспомнили недобрым словом.

34-летний ранее судимый за кражу могилевчанин и его 49-летний друг выпивали вечером, вспоминали своих бывших. На одной из них остановились, обсудили — в основном в негативном ключе. В итоге сами себя накрутили, разозлились и, прихватив биту, решили поехать «проучить» ее нынешнего сожителя.

С битой в руках приятели ехали в общественном транспорте. А в общежитии вызвали незнакомого мужчину на разговор, а потом стали его избивать в общем коридоре.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Санкции статьи — до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Двое приятелей взяли биту и не поленились поехать на разборки в общежитие.
 
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