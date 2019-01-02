Могилевчане пили, вспоминали бывших - и решили наказать битой сожителя одной из них. Закончилось «уголовкой»

В Могилеве двое приятелей избили битой мужчину в общежитии на улице Белинского, сообщили в милиции региона. Потерпевший — сожитель бывшей возлюбленной одного из хулиганов, которую приятели вспомнили недобрым словом.

34-летний ранее судимый за кражу могилевчанин и его 49-летний друг выпивали вечером, вспоминали своих бывших. На одной из них остановились, обсудили — в основном в негативном ключе. В итоге сами себя накрутили, разозлились и, прихватив биту, решили поехать «проучить» ее нынешнего сожителя.

С битой в руках приятели ехали в общественном транспорте. А в общежитии вызвали незнакомого мужчину на разговор, а потом стали его избивать в общем коридоре.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Санкции статьи — до 10 лет лишения свободы.