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Могилевчане пили, вспоминали бывших - и решили наказать битой сожителя одной из них. Закончилось «уголовкой»
В Могилеве двое приятелей избили битой мужчину в общежитии на улице Белинского,
34-летний ранее судимый за кражу могилевчанин и его 49-летний друг выпивали вечером, вспоминали своих бывших. На одной из них остановились, обсудили — в основном в негативном ключе. В итоге сами себя накрутили, разозлились и, прихватив биту, решили поехать «проучить» ее нынешнего сожителя.
С битой в руках приятели ехали в общественном транспорте. А в общежитии вызвали незнакомого мужчину на разговор, а потом стали его избивать в общем коридоре.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Санкции статьи — до 10 лет лишения свободы.
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Могилевчане пили, вспоминали бывших - и решили наказать битой сожителя одной из них. Закончилось «уголовкой»
Двое приятелей взяли биту и не поленились поехать на разборки в общежитие.
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