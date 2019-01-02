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В новогоднюю ночь в Могилеве россиянин хотел пройти к елке с травматическим пистолетом
В Могилеве в новогоднюю ночь задержали жителя Санкт-Петербурга с травматическим пистолетом. Мужчина пытался пройти с оружием на гулянье к елке на площади Славы,
Житель Санкт-Петербурга был уверен, что, имея разрешение на ношение оружия в Российской Федерации, он может носить его и в Беларуси. Когда россиянина остановили около пункта контроля для досмотра, он сам отдал оружие правоохранителям. Но это не освобождает его от ответственности, подчеркнули в УВД Могилевского облисполкома.
В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему могут грозить как исправительные работы, так и лишение либо ограничение свободы.
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Житель Санкт-Петербурга был уверен, что, имея разрешение на ношение оружия в Российской Федерации, он может носить его и в Беларуси.
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