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В Витебском районе обнаружены тела двух женщин «с признаками криминальной смерти»

03.01.2019 19:44 — ЧП | Tut.by  
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Тела двух убитых женщин обнаружены в одном из домов в Витебском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Instagram.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Работу на месте координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин, говорится в сообщении.

 
Теги: Витебск
 
 
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Работу на месте координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин
 
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