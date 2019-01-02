В Витебском районе обнаружены тела двух женщин «с признаками криминальной смерти»

Тела двух убитых женщин обнаружены в одном из домов в Витебском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Instagram.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Работу на месте координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин, говорится в сообщении.