В Ростовской области России рухнуло четырехэтажное здание

В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Часть здания, где произошло обрушение, не газифицировано и не электрифицировано. Площадь обрушения составила около 60 кв. м.

Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом. По информации местного издания DonDay, в боулинге были посетители, однако они успели вовремя выбраться.

Как сообщает МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения работают спасатели. Местная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, возможной причиной обрушения может быть перепланировка, которую провели год назад во время ремонта офиса Сбербанка.

В четверг, 3 января, напомним, в Магнитогорске завершили спасательную операцию на месте частично обрушившегося в результате взрыва многоэтажного дома. Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших.