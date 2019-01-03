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В Ростовской области России рухнуло четырехэтажное здание
В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание. Об этом
Часть здания, где произошло обрушение, не газифицировано и не электрифицировано. Площадь обрушения составила около 60 кв. м.
Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом. По информации местного издания DonDay, в боулинге были посетители, однако они успели вовремя выбраться.
Как сообщает МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения работают спасатели. Местная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.
Видео:
Как сообщает телеграм-канал Mash, возможной причиной обрушения может быть перепланировка, которую провели год назад во время ремонта офиса Сбербанка.
В четверг, 3 января, напомним, в Магнитогорске
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Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом.
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