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В Полоцком районе при пожаре погиб человек. Версия МЧС: это был поджог

04.01.2019 11:12 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел поздно вечером 3 января в деревне Кривоевщина. Спасатели нашли на пепелище труп, личность погибшего устанавливают, сообщает МЧС.

К приезду спасателей огонь уничтожил крышу, повредил потолочное перекрытие и имущество, закоптил стены.

Дом принадлежал 54-летнему мужчине. На месте происшествия обнаружили тело, личность и пол погибшего устанавливают.

Рассматриваемая версия причины пожара — поджог.

 
 
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Пожар произошел поздно вечером 3 января в деревне Кривоевщина.
 
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