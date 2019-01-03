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В Полоцком районе при пожаре погиб человек. Версия МЧС: это был поджог
Пожар произошел поздно вечером 3 января в деревне Кривоевщина. Спасатели нашли на пепелище труп, личность погибшего устанавливают,
К приезду спасателей огонь уничтожил крышу, повредил потолочное перекрытие и имущество, закоптил стены.
Дом принадлежал 54-летнему мужчине. На месте происшествия обнаружили тело, личность и пол погибшего устанавливают.
Рассматриваемая версия причины пожара — поджог.
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Пожар произошел поздно вечером 3 января в деревне Кривоевщина.
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