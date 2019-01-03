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Если вы располагаете информацией…

04.01.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Если вы располагаете информацией…

Фото uvd-mo.gov.by

Столбцовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного дорожного происшествия с участием грузового фургона и легкового автомобиля 26 декабря 2018 года.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Хундай» двигался по автодороге Р-2 «Столбцы — Ивацевичи — Кобрин» в направлении Столбцов. Вблизи д. Савони Столбцовского района он не справился с управлением и в результате заноса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым фургоном под управлением 25-летнего жителя Столбцов.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 30-летняя супруга погибли на месте.

Следователями Столбцовского РОСК и областного управления совместно с экспертом, сотрудниками ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксированы объекты и следы, характеризующие произошедшее событие.

По результатам первоначальных следственных действий возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек   (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса).

По уголовному делу продолжаются процессуальные и следственные действия. Экспертам УГКСЭ по Минской области поручено проведение судебно-медицинских, автотехнической и иных экспертиз.

Граждан, которые располагают информацией по вышеуказанному происшествию, следствие просит обратиться в Столбцовский РОСК по адресу: г. Столбцы, ул. Гайдука, 21, или по телефонам 8 (01717)-5-01-98,  8 (01717)-7-10-46.

Следователи обращают внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, выбора безопасной скорости движения с учетом погодных условий.

Татьяна БЕЛОНОГ,

официальный

представитель УСК

по Минской области.

 


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Столбцовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного дорожного происшествия с участием грузового фургона и...
 
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