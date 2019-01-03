В Пружанах горячий битум брызнул в лицо дорожнику: пострадавший в больнице

3 января в Пружанах во время работы пострадал дорожник, сообщает «Вечерний Брест».

Дорожники готовили оборудование для ямочного ремонта. Ответственный за работу рециклера 39-летний мужчина решил очистить барабан от остатков асфальтобетона. По словам официального представителя СК по региону Дмитрия Иванюка, мужчина включил аппарат, разогревающий смесь, и стал вручную вращать барабан. Внезапно горячий битум брызнул ему в лицо.

С ожогами рабочего госпитализировали, по факту получения травмы проводится проверка.