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Суд по «делу медиков»: Я честный человек, несмотря ни на что
04.01.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Сегодня в Минском городском суде проходит предварительное судебное заседание по делу заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Им вменяют ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере).
Еще накануне судебного процесса пресс-служба Верховного суда сделала акцент на том, что сегодня проходит предварительное судебное заседание. И в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 277−1 УПК решается вопрос о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Сегодня в зале суда только Владимир Кравченок. Он сидит на первой скамье и говорит, что находится под домашним арестом. Именно с Кравченком было заключено досудебное соглашение.
Владимир Кравченок
Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий находится сейчас под стражей, сегодня конвой его не доставлял.
Гособвинителем по делу выступает прокурор Юрий Шерснев, который недавно поддерживал обвинение в громком деле о гибели рядового Александра Коржича.
Владимиру Кравченку 56 лет, сейчас работает врачом-стоматологом в 7-й стоматологической поликлинике.
Во время суда звучит информация: обвиняемый полностью выполнил досудебное соглашение от 25 июля 2018 года.
— Оно было заключено на условиях признания вины, погашения ущерба и способствованию раскрытия преступления, — объясняет Владимир Кравченок.
Врач также написал явку с повинной по одному эпизоду: взятке, переданной представителю Минздрава.
По мнению гособвинителя, Кравченок в полном объеме выполнил досудебное соглашение.
— Оказал содействие следствию, изобличил других участников, возместил ущерб, выдал имущество, добытое преступным путем, — перечисляет Юрий Шерснев.
Суд удалился для принятия решение и через несколько минут огласил: судебный процесс в открытом режиме начнется 11 января.
— Я честный человек, несмотря ни на что. Меня сразу приняли на работу, работаю с удовольствием. Каждый человек имеет право на ошибку, — отвечает на многочисленные вопросы журналистов Владимир Кравченок.
У него интересуются, как он теперь живет после случившегося.
— Тяжело жить, читаю Данте, всем рекомендую «Божественную комедию», — говорит Кравченок.
— Владимир Леонидович, какую сумму ущерба вы заплатили? — спрашивает TUT.BY.
— Все узнаете во время процесса, — уклончиво ответил обвиняемый.
Напомним, 25 июня председатель
Недавно
Максимальное наказание, которое грозит Игорю Лосицкому и Владимиру Кравченку, по предъявленным статьям — до 15 лет лишения свободы.
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Сегодня в Минском городском суде проходит предварительное судебное заседание по делу заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й...
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