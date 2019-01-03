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Суд по «делу медиков»: Я честный человек, несмотря ни на что

04.01.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Сегодня в Минском городском суде проходит предварительное судебное заседание по делу заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Им вменяют ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62220.php

Суд по «делу медиков»: Я честный человек, несмотря ни на что

Еще накануне судебного процесса пресс-служба Верховного суда сделала акцент на том, что сегодня проходит предварительное судебное заседание. И в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 277−1 УПК решается вопрос о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сегодня в зале суда только Владимир Кравченок. Он сидит на первой скамье и говорит, что находится под домашним арестом. Именно с Кравченком было заключено досудебное соглашение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62220.php

Суд по «делу медиков»: Я честный человек, несмотря ни на что

Владимир Кравченок

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий находится сейчас под стражей, сегодня конвой его не доставлял.

Гособвинителем по делу выступает прокурор Юрий Шерснев, который недавно поддерживал обвинение в громком деле о гибели рядового Александра Коржича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62220.php

Суд по «делу медиков»: Я честный человек, несмотря ни на что

Владимиру Кравченку 56 лет, сейчас работает врачом-стоматологом в 7-й стоматологической поликлинике.

Во время суда звучит информация: обвиняемый полностью выполнил досудебное соглашение от 25 июля 2018 года.

— Оно было заключено на условиях признания вины, погашения ущерба и способствованию раскрытия преступления, — объясняет Владимир Кравченок.

Врач также написал явку с повинной по одному эпизоду: взятке, переданной представителю Минздрава.

По мнению гособвинителя, Кравченок в полном объеме выполнил досудебное соглашение.

— Оказал содействие следствию, изобличил других участников, возместил ущерб, выдал имущество, добытое преступным путем, — перечисляет Юрий Шерснев.

Суд удалился для принятия решение и через несколько минут огласил: судебный процесс в открытом режиме начнется 11 января.

— Я честный человек, несмотря ни на что. Меня сразу приняли на работу, работаю с удовольствием. Каждый человек имеет право на ошибку, — отвечает на многочисленные вопросы журналистов Владимир Кравченок.

У него интересуются, как он теперь живет после случившегося.

— Тяжело жить, читаю Данте, всем рекомендую «Божественную комедию», — говорит Кравченок.

— Владимир Леонидович, какую сумму ущерба вы заплатили? — спрашивает TUT.BY.

— Все узнаете во время процесса, — уклончиво ответил обвиняемый.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62220.php

Суд по «делу медиков»: Я честный человек, несмотря ни на что

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко. В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения. Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин.

Недавно генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов и еще «большое количество людей остается под стражей».

Максимальное наказание, которое грозит Игорю Лосицкому и Владимиру Кравченку, по предъявленным статьям — до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Сегодня в Минском городском суде проходит предварительное судебное заседание по делу заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й...
 
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