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Устанавливается личность мужчины с торговой тележкой и женщины с корзинкой в магазине
04.01.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины.
При наличии информации о личности данного гражданина просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029 7291764 (МТС)».
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины
При наличии информации о личности данной гражданки просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029 7291764 (МТС)»
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины. При наличии информации о личности данного гражданина просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029...
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