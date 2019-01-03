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Устанавливается личность мужчины с торговой тележкой и женщины с корзинкой в магазине

04.01.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62214.php

Устанавливается личность мужчины с торговой тележкой и женщины с корзинкой в магазине
 Устанавливается личность мужчины с торговой тележкой и женщины с корзинкой в магазине

При наличии информации о личности данного гражданина просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029 7291764 (МТС)».

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62214.php

Устанавливается личность мужчины с торговой тележкой и женщины с корзинкой в магазине
 Устанавливается личность мужчины с торговой тележкой и женщины с корзинкой в магазине

При наличии информации о личности данной гражданки просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029 7291764 (МТС)»

 
Теги: Брест
 
 
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины. При наличии информации о личности данного гражданина просим сообщить по телефонам: 8029 8234103 (МТС), 8029...
 
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