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Мужчина из Гродно решил прокатиться на подножке вагона «товарняка» - но сорвался. Он в реанимации

04.01.2019 12:40 — ЧП | Tut.by  
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33-летний житель Гродно попал в реанимацию после попытки прокатиться на грузовом поезде. 3 января в районе железнодорожного вокзала, где стоял грузовой состав, ждущий разрешающего сигнала для отправления, он запрыгнул на подножку одного из вагонов, но не удержался — и упал под колесо, рассказали в милиции региона.

«После сигнала к отправлению поезд стал медленно трогаться, но в это время гродненец запрыгнул на подножку одного из вагонов, однако не удержался и упал под колесо. Произошла травматическая частичная ампутация голени, мужчина госпитализирован в реанимацию», — рассказали в УВД.

Напоминаем, что за самовольный проезд на подножке грузового поезда предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 0,6 до 3 базовых.

 
Теги: Гродно
 
 
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Напоминаем, что за самовольный проезд на подножке грузового поезда предусмотрена административная ответственность.
 
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