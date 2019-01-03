Мужчина из Гродно решил прокатиться на подножке вагона «товарняка» - но сорвался. Он в реанимации

33-летний житель Гродно попал в реанимацию после попытки прокатиться на грузовом поезде. 3 января в районе железнодорожного вокзала, где стоял грузовой состав, ждущий разрешающего сигнала для отправления, он запрыгнул на подножку одного из вагонов, но не удержался — и упал под колесо, рассказали в милиции региона.

«После сигнала к отправлению поезд стал медленно трогаться, но в это время гродненец запрыгнул на подножку одного из вагонов, однако не удержался и упал под колесо. Произошла травматическая частичная ампутация голени, мужчина госпитализирован в реанимацию», — рассказали в УВД.

Напоминаем, что за самовольный проезд на подножке грузового поезда предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 0,6 до 3 базовых.