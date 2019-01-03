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В Бресте в порыве ревности жена порвала мужу паспорт

04.01.2019 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Семейная драма случилась в областном центре в середине ноября. Разгневанная супруга, узнав о сопернице, порвала страницу в паспорте мужа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62239.php

В Бресте в порыве ревности жена порвала мужу паспорт

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

- Женщина узнала, когда и где супруг встречается со своей возлюбленной, дождалась их на квартире и в порыве эмоций, выхватив из куртки супруга паспорт, порвала в нем страницу. В отношении женщины 1985 года рождения возбуждено уголовное дело за хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие официальных документов, штампов, печатей, совершенных из корыстных или иных личных побуждений. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

 
 
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Семейная драма случилась в областном центре в середине ноября. Разгневанная супруга, узнав о сопернице, порвала страницу в паспорте мужа. Официальный...
 
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