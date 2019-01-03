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Опубликовано видео, как "Алмаз" задерживал торговцев кокаином на трассе М1

04.01.2019 16:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62247.php

Опубликовано видео, как "Алмаз" задерживал торговцев кокаином на трассе М1

Как проинформировали в МВД, 3 января сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" на автотрассе М 1 вблизи города Ивацевичи Брестской области задержали двух ранее судимых за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. По оперативным сведениям, жители Брестской области организовали канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. "У фигурантов изъято 730 г порошка белого цвета. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, указанное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство кокаин", - добавили в МВД.

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются. Они направлены на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных.

 
 
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли канал поставки кокаина из стран Евросоюза в Беларусь. Такая...
 
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