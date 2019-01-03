ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19-летний житель Минского района обвиняется в убийстве и незаконных действиях с психотропами

04.01.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Утром 29 июня 2018 года на остановочном пункте в аг. Большевик Минского района обнаружено тело 58-летнего мужчины с многочисленными повреждениями. Потерпевший проживал в Минске и работал сантехником в местной организации.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан молодой человек, работающий слесарем.

По материалам следствия, потерпевший с фигурантом ранее знаком не были. Они встретились, когда обвиняемый сидел на остановке и распивал пиво. Согласно его показаниям у них произошел словесный конфликт из-за планшета, разбившегося после падения со скамейки, на которую присел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. В ходе конфликта обвиняемый стал избивать его руками и ногами. Причинив последнему множественные повреждения в область головы и другие жизненно важные органы, оставил его лежать и ушел домой.

В результате анализа материалов, характеризующих личность обвиняемого, установлено, что он состоит на учете у врача - нарколога, так как ранее привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя и токсических веществ.

В мае 2018 года молодой человек с галлюцинациями был доставлен в больницу в связи с употреблением особо опасного психотропного вещества. Накануне он приобрел его через интернет - магазин по продаже запрещенных веществ. Закладку с альфа-PVP массой не менее 0,0627 грамм он забрал в Минске, привез домой и часть содержимого употребил.

В рамках расследования допрошены свидетели, получены результаты проведенных УГКСЭ по Минской области исследований по изъятым вещественным доказательствам. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить, в принудительных мерах лечения не нуждается.

Молодой человек вину признал, его действия квалифицированы как незаконный оборот психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса) и убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Сначала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Минского района, обвиняемого по...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте в порыве ревности жена порвала мужу паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика