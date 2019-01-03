19-летний житель Минского района обвиняется в убийстве и незаконных действиях с психотропами

Утром 29 июня 2018 года на остановочном пункте в аг. Большевик Минского района обнаружено тело 58-летнего мужчины с многочисленными повреждениями. Потерпевший проживал в Минске и работал сантехником в местной организации.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан молодой человек, работающий слесарем.

По материалам следствия, потерпевший с фигурантом ранее знаком не были. Они встретились, когда обвиняемый сидел на остановке и распивал пиво. Согласно его показаниям у них произошел словесный конфликт из-за планшета, разбившегося после падения со скамейки, на которую присел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. В ходе конфликта обвиняемый стал избивать его руками и ногами. Причинив последнему множественные повреждения в область головы и другие жизненно важные органы, оставил его лежать и ушел домой.

В результате анализа материалов, характеризующих личность обвиняемого, установлено, что он состоит на учете у врача - нарколога, так как ранее привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя и токсических веществ.

В мае 2018 года молодой человек с галлюцинациями был доставлен в больницу в связи с употреблением особо опасного психотропного вещества. Накануне он приобрел его через интернет - магазин по продаже запрещенных веществ. Закладку с альфа-PVP массой не менее 0,0627 грамм он забрал в Минске, привез домой и часть содержимого употребил.

В рамках расследования допрошены свидетели, получены результаты проведенных УГКСЭ по Минской области исследований по изъятым вещественным доказательствам. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить, в принудительных мерах лечения не нуждается.

Молодой человек вину признал, его действия квалифицированы как незаконный оборот психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса) и убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Сначала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног