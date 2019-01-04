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В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста

05.01.2019 08:55 — ЧП | Tut.by  
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В польском городе Кошалин вечером в пятницу во время прохождения квеста погибли пять человек. В помещении случился пожар, погибшие не смогли выбраться. Жертвами стали 15-летние девушки.

Трагедия случилась около пяти вечера по местному времени (около 19.00 по минскому). Девушки проходили квест. Так они решили отметить день рождения одной из них. По условиям квеста, чтобы выбраться из закрытого помещения, нужно решить головоломки. СМИ сообщают, что пожар возник, когда девушки прошли только половину квеста.

Когда пожарные прибыли на вызов, помещение было объято пламенем. После тушения пожара в одной из комнат обнаружили тела подростков. Погибшие — 15-летние девушки, сообщил TVN24 министр внутренних дел и администрации Польши Иоахим Бруджиньский. Ранее сообщалось, что погибли три подростка и два взрослых.

Сильные ожоги также получил 25-летний парень. Он сейчас находится в больнице, является он сотрудником заведения или участником квеста, не сообщается.

Причины пожара неизвестны. По неофициальной информации, мог взорваться газовый баллон, пишет Radio Koszalin.

Воскресенье в городе объявили днем траура. Соболезнования высказал президент Польши Анджей Дуда. Жители города несут свечи к месту трагедии.

 
 
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В польском городе Кошалин вечером в пятницу во время прохождения квеста погибли пять человек. В помещении случился пожар, погибшие не смогли выбраться. Жертвами...
 
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