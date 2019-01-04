В Калифорнии произошла стрельба в боулинг-клубе. Полиция сообщила о «множестве жертв»

Несколько человек пострадали во время стрельбы, произошедшей в боулинг-клубе Gable House Bowl в городе Торранс, Калифорния, сообщает The Los Angeles Times .

В твиттере городской полиции сообщается о «множестве жертв», при этом точное число погибших или пострадавших полицейские не привели. Очевидцы говорят, что слышали от четырех до девяти выстрелов.

Очевидец Райан Томпсон провел в фейсбуке трансляцию из клуба. На кадрах видео можно заметить человека в крови, который лежит на полу.

О задержании стрелка пока не сообщалось. Полиция оцепила территорию возле боулинг-клуба.