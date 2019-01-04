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В Калифорнии произошла стрельба в боулинг-клубе. Полиция сообщила о «множестве жертв»

05.01.2019 13:35 — ЧП | Tut.by  
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Несколько человек пострадали во время стрельбы, произошедшей в боулинг-клубе Gable House Bowl в городе Торранс, Калифорния, сообщает The Los Angeles Times.

В твиттере городской полиции сообщается о «множестве жертв», при этом точное число погибших или пострадавших полицейские не привели. Очевидцы говорят, что слышали от четырех до девяти выстрелов.

Очевидец Райан Томпсон провел в фейсбуке трансляцию из клуба. На кадрах видео можно заметить человека в крови, который лежит на полу.

О задержании стрелка пока не сообщалось. Полиция оцепила территорию возле боулинг-клуба.

 
 
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Несколько человек пострадали во время стрельбы, произошедшей в боулинг-клубе Gable House Bowl в городе Торранс, Калифорния.
 
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