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В Калифорнии произошла стрельба в боулинг-клубе. Полиция сообщила о «множестве жертв»
Несколько человек пострадали во время стрельбы, произошедшей в боулинг-клубе Gable House Bowl в городе Торранс, Калифорния, сообщает
В твиттере городской полиции
Очевидец Райан Томпсон провел в фейсбуке трансляцию из клуба. На кадрах видео можно заметить человека в крови, который лежит на полу.
О задержании стрелка пока не сообщалось. Полиция оцепила территорию возле боулинг-клуба.
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Несколько человек пострадали во время стрельбы, произошедшей в боулинг-клубе Gable House Bowl в городе Торранс, Калифорния.
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