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Ограбление по-итальянски: машину инкассатора вскрыли экскаваторами

05.01.2019 15:50 — ЧП | Tut.by  
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Итальянская полиция разыскивает грабителей, похитивших более двух миллионов евро из бронированного инкассаторского фургона в регионе Апулия, на юге страны.

Банда из четырех человек заблокировала фургон с помощью двух грузовиков прямо на шоссе вблизи города Бари.

Запугав охранников выстрелами в воздух, злоумышленники подогнали к фургону два экскаватора и ковшами вскрыли машину, как консервную банку.

Трое охранников, находившихся внутри инкассаторского автомобиля, не пострадали, однако пережили тяжелое потрясение.

Ограбление было совершено в среду в 07.30 утра. Грабители в масках и с автоматическим оружием скрылись с места преступления на двух автомобилях. Они подожгли грузовики и бросили на месте преступления экскаваторы.

В результате полиции пришлось на несколько часов перекрыть шоссе.

Инкассаторы перевозили деньги для выплаты пенсий в городке Матера.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, в прошлом году в этом регионе преступники уже дважды пытались ограбить инкассаторские машины с помощью экскаваторов, но оба раза потерпели неудачу.

Грабители уже давно применяют экскаваторы и погрузчики для ограбления банкоматов. В Северной Ирландии в прошлом году была совершена даже целая серия таких нападений.

 
 
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Итальянская полиция разыскивает грабителей, похитивших более двух миллионов евро из бронированного инкассаторского фургона в регионе Апулия, на юге страны.
 
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