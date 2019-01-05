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Двое белорусов пропали в новогоднюю ночь: одного нашли погибшим, второго ищут

06.01.2019 10:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Николай Бетеня из г. п. Домачево Брестского района выходил на связь последний раз в новогоднюю ночь, после чего его больше никто не видел. Последнее посещение на его странице во «ВКонтакте» датировано 31 декабря — конкретно 21:55. Могилевчанин Дмитрий Новиков пропал также в новогоднюю ночь. Последний раз его видели 1 января в 00:30.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62277.php

Двое белорусов пропали в новогоднюю ночь: одного нашли погибшим, второго ищут

Факт пропажи Бетени подтверждают в милиции. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко говорит, что прямо сейчас в Домачеве проводятся поисковые мероприятия.

Дученко добавил, что мужчину ищут в районе трассы Брест — Томашовка. Специалисты учитывают все возможные версии исчезновения жителя Домачева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62277.php

Двое белорусов пропали в новогоднюю ночь: одного нашли погибшим, второго ищут

— По нашей информации, житель г. п. Домачево 1992 г. р. в данный момент не трудоустроен. 2 января заявление о пропаже подала его сестра. К поиску подключились пограничники и добровольцы. Операция ведется в районе Комарова. Потому что есть сообщения, что примерно там он и потерялся. Если не удастся найти молодого человека сегодня, поиски продолжатся завтра с привлечение служащих военной части 5526, — рассказал Дученко.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба звонить по телефону +375 (33) 31-06-122.

Дмитрий Викторович Новиков — 1989 года рождения. Он находился в деревне Речки (Могилевский район), откуда 1 января 2019 года около 0:30 ушел в неизвестном направлении и пропал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62277.php

Двое белорусов пропали в новогоднюю ночь: одного нашли погибшим, второго ищут

На следующий день стало известно, что молодой человек погиб. Об этом сообщилпоисково-спасательный отряд «Ангел».

 
Теги: Брест
 
 
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Николай Бетеня из г. п. Домачево Брестского района выходил на связь последний раз в новогоднюю ночь, после чего его больше никто не видел. Последнее посещение на...
 
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