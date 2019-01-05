Два человека погибли при сходе лавины на закрытой трассе в горах Сочи

Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе курорта «Горки Город».

Сообщается, что трое мужчин отправились на трассу, закрытую для катаний из-за возможного схода лавины, и ушли на территорию, где запрещено любое катание, спровоцировав лавину. Под снегом оказались два человека, а третий вызвал спасателей, которые извлекли пострадавших, но спасти их не удалось.

Личности погибших пока не установлены. В горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин, которое сохраняется до 7 января.

Накануне в Крыму из-за непогоды было нарушено электроснабжение почти 10 тысяч человек, из-за снегопада и схода лавины в районе туристической достопримечательности Ай-Петри застряли около 150 автомобилистов. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 31 населенного пункта Сакского, Раздольненского, Черноморского, Бахчисарайского и Симферопольского районов (около 9800 человек). К вечеру аварийно-восстановительные работы были завершены.

29 декабря сразу три лавины обрушились на поселок Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Первая лавина завалила компрессорную станцию золотодобывающего АО «Многовершинное», вторая накрыла группу спасателей, а третья преградила подходы к заблокированным людям.

Под снегом оказались 11 человек, двое погибли. Четверо пострадавших при сходе лавин были доставлены с ушибами и обморожениями в центральную районную больницу Николаевска-на-Амуре, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В Николаевском районе вводился режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).