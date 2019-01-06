В Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб

Несчастный случай произошел в Могилеве в парке Подниколье 6 января около 23.00. Погиб молодой человек, катавшийся с горки на тюбинге. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.



Фото: tvrmogilev.by

«На моих глазах двое на тюбинге летели с самого верха горки. На трамплине их подкинуло. Один нормально приземлился, но тоже вроде столб задел. Второй головой о столб дался слету. Очень сильно и звонко, как колокол. Подлетели к нему — лежит на спине, кровь ручьем из носа. Признаков жизни не было. Там торговые точки рядом — оттуда подоспела девушка с салфетками, вытирала кровь. Пытались нащупать пульс — говорили вроде был», — пишет один из очевидцев в сообществе МОГИЛЕВ Live во «ВКонтакте».

По свидетельствам очевидцев, приехавшие по вызову медики не смогли спасти парня. Погибшему было 24 года.

В УВД Могилевского облисполкома TUT.BY информацию о несчастном случае в парке подтвердили.

Несанкционированную горку в парке организовали сами горожане рядом с лестницей с каскадным фонтаном. Медики и ранее жаловались , что на ней травмируется много людей — днем с горки привозят пострадавших детей, а вечером и ночью — взрослых.

За несколько дней до трагедии на горке была установлена табличка, что кататься тут запрещено.