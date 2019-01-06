ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб

07.01.2019 10:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несчастный случай произошел в Могилеве в парке Подниколье 6 января около 23.00. Погиб молодой человек, катавшийся с горки на тюбинге. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.


Фото: tvrmogilev.by

«На моих глазах двое на тюбинге летели с самого верха горки. На трамплине их подкинуло. Один нормально приземлился, но тоже вроде столб задел. Второй головой о столб дался слету. Очень сильно и звонко, как колокол. Подлетели к нему — лежит на спине, кровь ручьем из носа. Признаков жизни не было. Там торговые точки рядом — оттуда подоспела девушка с салфетками, вытирала кровь. Пытались нащупать пульс — говорили вроде был», — пишет один из очевидцев в сообществе МОГИЛЕВ Live во «ВКонтакте».

По свидетельствам очевидцев, приехавшие по вызову медики не смогли спасти парня. Погибшему было 24 года.

В УВД Могилевского облисполкома TUT.BY информацию о несчастном случае в парке подтвердили.

Несанкционированную горку в парке организовали сами горожане рядом с лестницей с каскадным фонтаном. Медики и ранее жаловались, что на ней травмируется много людей — днем с горки привозят пострадавших детей, а вечером и ночью — взрослых.

За несколько дней до трагедии на горке была установлена табличка, что кататься тут запрещено.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По свидетельствам очевидцев, приехавшие по вызову медики не смогли спасти парня. Погибшему было 24 года.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое белорусов пропали в новогоднюю ночь: одного нашли погибшим, второго ищут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика