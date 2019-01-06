В Сморгонском районе в рождественскую ночь погибла семейная пара

При пожаре в Сморгонском районе погибли два человека. Как сообщает пресс-служба МЧС, частный дом загорелся в ночь с 6 на 7 января.

Сообщение о пожаре в одном из домов в деревне Постарини-2 поступило спасателям 7 января в 0.21.

В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Погибли 70-летний хозяин дома и его 51-летняя сожительница.

Причина пожара устанавливается.