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В Сморгонском районе в рождественскую ночь погибла семейная пара
При пожаре в Сморгонском районе погибли два человека. Как
Сообщение о пожаре в одном из домов в деревне Постарини-2 поступило спасателям 7 января в 0.21.
В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Погибли 70-летний хозяин дома и его 51-летняя сожительница.
Причина пожара устанавливается.
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Сообщение о пожаре в одном из домов в деревне Постарини-2 поступило спасателям 7 января в 0.21.
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