У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами на борту. Есть погибшие

В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Самсун.

Samsun açıklarında gemi battı: 13 mürettebattan 7'si sağ kurtarılırken, 6 kişi hayatını kaybetti https://t.co/h8RarWLrcy pic.twitter.com/DBGVQ6fXcs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 7 января 2019 г.

«Волга-Балт» подала сигнал бедствия около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). В момент крушения судно находилось в 130 километрах от порта Самсун. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и катера.

По данным турецкого агентства Anadolu, на борту судна были 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Спасены семь человек, остальные погибли, заявил губернатор провинции Самсун Осман Каймак.

Гражданство погибших не уточняется.