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У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами на борту. Есть погибшие
В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом
«Волга-Балт» подала сигнал бедствия около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). В момент крушения судно находилось в 130 километрах от порта Самсун. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и катера.
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Гражданство погибших не уточняется.
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Гражданство погибших не уточняется.
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