В суде Дрогичинского района Брестской области проходит судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на помощника председателя Брестского областного суда Снежану Гришкевич.



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Судебное разбирательство началось 4 января. Фигурант обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.430 УК.

Как сообщалось, Валерий Васкевич задержан с поличным 23 июня при получении очередной взятки в $5 тыс. Длительное время он получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее $25 тыс.