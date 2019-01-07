ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-директора фармкомпании "Экзон" (дело медиков) судят в Дрогичине

08.01.2019 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В суде Дрогичинского района Брестской области проходит судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на помощника председателя Брестского областного суда Снежану Гришкевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62326.php

Экс-директора фармкомпании "Экзон" (дело медиков) судят в Дрогичине

Судебное разбирательство началось 4 января. Фигурант обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.430 УК.

Как сообщалось, Валерий Васкевич задержан с поличным 23 июня при получении очередной взятки в $5 тыс. Длительное время он получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее $25 тыс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Дрогичинского района Брестской области проходит судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске водитель сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика