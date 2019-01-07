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Два человека едва не погибли из-за ошибок с растопкой печей

08.01.2019 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Пенсионерка из деревни Василевичи (Слонимский район) попала в больницу после того, как разожгла печь для обогрева. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Ночью 8 января примерно в 02.20 ночи спасателям поступил сигнал, что в больницу попала 87-летняя пенсионерка с отравлением угарным газом.

По предварительной информации от спасателей, женщина раньше времени закрыла задвижку дымохода в печи.

Еще одно ЧП из-за нарушения правил пользования печью произошло ночью 7 января в Бобруйске. Из горящего дома хозяйку вынес сосед, он нашел ее на полу. С диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» женщина госпитализирована.


Фото: пресс-служба МЧС

В холодную погоду люди нередко становятся жертвами ЧП из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Спасатели рекомендуют ежегодно чистить дымоход и заделывать трещины, а также размещать перед дверцей металлический лист от искр.

Следует прекратить топку печи не менее чем за 2 часа до сна, причем лучше топить несколько раз за день понемногу. А золу, шлак и уголь залить водой, а затем вынести из помещения.

 
 
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Теперь женщине помогают медики, у нее отравление угарным газом.
 
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