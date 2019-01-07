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Два человека едва не погибли из-за ошибок с растопкой печей
Пенсионерка из деревни Василевичи (Слонимский район) попала в больницу после того, как разожгла печь для обогрева. Подробности
Ночью 8 января примерно в 02.20 ночи спасателям поступил сигнал, что в больницу попала 87-летняя пенсионерка с отравлением угарным газом.
По предварительной информации от спасателей, женщина раньше времени закрыла задвижку дымохода в печи.
Еще одно ЧП из-за нарушения правил пользования печью
В холодную погоду люди нередко становятся жертвами ЧП из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Спасатели рекомендуют ежегодно чистить дымоход и заделывать трещины, а также размещать перед дверцей металлический лист от искр.
Следует прекратить топку печи не менее чем за 2 часа до сна, причем лучше топить несколько раз за день понемногу. А золу, шлак и уголь залить водой, а затем вынести из помещения.
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Теперь женщине помогают медики, у нее отравление угарным газом.
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