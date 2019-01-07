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Устанавливаем личность мужчины, которому кассир выдала лишнюю сумму при обмене

08.01.2019 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района (Бреста) устанавливается личность мужчины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62335.php

Устанавливаем личность мужчины, которому кассир выдала лишнюю сумму при обмене

28.11.2018 около 10:29 в отделении банка по ул. Волгоградской, 19, были выданы лишние наличные денежные средства при обмене валюты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62335.php

Устанавливаем личность мужчины, которому кассир выдала лишнюю сумму при обмене


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62335.php

Устанавливаем личность мужчины, которому кассир выдала лишнюю сумму при обмене

При наличии информации о личности данного гражданина просим сообщить по телефонам: +375298062702 (Дубчук П.П.) либо 102.

Анонимность гарантируется.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района (Бреста) устанавливается личность мужчины. 28.11.2018 около 10:29 в отделении банка по ул. Волгоградской, 19, были выданы лишние...
 
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