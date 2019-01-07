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Устанавливаем личность мужчины, которому кассир выдала лишнюю сумму при обмене
08.01.2019 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района (Бреста) устанавливается личность мужчины.
28.11.2018 около 10:29 в отделении банка по ул. Волгоградской, 19, были выданы лишние наличные денежные средства при обмене валюты.
При наличии информации о личности данного гражданина просим сообщить по телефонам: +375298062702 (Дубчук П.П.) либо 102.
Анонимность гарантируется.
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ОВД администрации Московского района (Бреста) устанавливается личность мужчины. 28.11.2018 около 10:29 в отделении банка по ул. Волгоградской, 19, были выданы лишние...
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