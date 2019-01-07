Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве своей сожительницы

Управлением Следственного комитета по Брестской области устанавливаются обстоятельства убийства жительницы Лунинецкого района.



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По данным следствия, 4 января 2019 года мать 36-летней жительницы Лунинецкого района обратилась в РОВД с заявлением о ее безвестном исчезновении.

В результате проведения поисковых мероприятий в хозяйственной постройке, расположенной возле дома, в котором проживала женщина, сотрудниками милиции было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками милиции был задержан 42-летний сожитель жительницы района. В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, проведена проверка показаний на месте.

С целью установления причин смерти женщины следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Также назначены медико-криминалистические, судебно-генетические и дактилоскопическая экспертизы, заключения которых помогут в установлении обстоятельств произошедшего. Проведение указанных экспертиз поручено специалистам подразделений УГКСЭ Брестской области.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток