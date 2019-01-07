﻿ 66-летняя пенсионерка пропала 31 декабря, ее ищут до сих пор. 21.by
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66-летняя пенсионерка пропала 31 декабря, ее ищут до сих пор

08.01.2019 14:45 — ЧП | Tut.by  
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Милиция ищет 66-летнюю жительницу поселка Октябрьский (Смолевичский район), которая пропала 31 декабря.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Елена Соколовская проживает в поселке Октябрьский на улице Центральной, 19. В прошлый понедельник 31 декабря, примерно в 18.00, она ушла с улицы Коптева и пропала.

Приметы: на вид 60−70 лет, низкого роста около 155−160 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы прямые и крашеные в светлый тон. Была одета: шапка серо-черного цвета, куртка черная с капюшоном, брюки матерчатые серого цвета, зеленый гольф, черный ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам: 8 (01776) 29 426, 8 (029) 7 723 907 или 102.

 
 
Ссылка на источник 61
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Женщина исчезла в поселке, где сама и живет.
 
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