Очередной случай мошенничества с помощью социальной сети ВКонтакте произошёл в Пинском районе

В один из дней юная жительница района получила сообщение от своего знакомого, что ему необходима помощь в переводе денег из России, а его карточка заблокирована. Девушка взялась помочь приятелю. Она передала мужчине все данные своей банковской карточки, однако там не было средств. Молодой человек попросил другие данные, и девушка предоставила реквизиты карточки матери. Но и там денег не оказалось.



Продолжение истории с мошенничеством корреспонденту «СБ» рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома Андрей Ракоть:

— Через некоторое время на карточку матери поступили деньги, и они благополучно были переведены на другой счет в Российскую Федерацию. Женщина обратилась в банк и сообщила, что у нее исчезли деньги, хотя она не проводила операций с банковской карточкой. Сотрудники банка провели внутреннюю проверку, и затем обратились в милицию. Установлено, что к исчезновению средств причастна дочь потерпевшей. Девушке пришлось все рассказать.

По словам Андрея Ракотя, в Брестской области в прошлом году в два раза возросло число преступлений в сфере высоких технологий. Всего — 728 случаев. Большинство преступлений по-прежнему связано со взломом персональных страниц в социальных сетях и последующим хищением денег граждан. Как правило, орудуют преступники в крупных населенных пунктах — Бресте, Пинске и Барановичах.

В свою очередь Пинский РОВД напоминает жителям Пинского района о необходимости относиться серьезно к информации, поступающей из сети Интернет, связанной с деньгами, и всегда придерживаться простых, но необходимых правил: