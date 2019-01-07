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На Брестчине от мошенников пострадали 728 человек

08.01.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Очередной случай мошенничества с помощью социальной сети ВКонтакте произошел в Пинском районе. В один из дней юная жительница района получила сообщение от своего знакомого, что ему необходима помощь в переводе денег из России, а его карточка заблокирована. Девушка взялась помочь приятелю. Она передала мужчине все данные своей банковской карточки, однако там не было средств. Молодой человек попросил другие данные, и девушка предоставила реквизиты карточки матери. Но и там денег не оказалось. Продолжение истории с мошенничеством рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома Андрей Ракоть: 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62340.php

На Брестчине от мошенников пострадали 728 человек

- Через некоторое время на карточку матери поступили деньги, и они благополучно были переведены на другой счет в Российскую Федерацию. Женщина обратилась в банк и сообщила, что у нее исчезли деньги, хотя она не проводила операций с банковской карточкой. Сотрудники банка провели внутреннюю проверку, и затем обратились в милицию. Установлено, что к исчезновению средств причастна дочь потерпевшей. Девушке пришлось все рассказать. 

По словам Андрея Ракотя, в Брестской области в прошлом году в два раза возросло число преступлений в сфере высоких технологий. Всего - 728 случаев. Большинство преступлений по-прежнему связано со взломом персональных страниц в социальных сетях и последующим хищением денег граждан. Как правило, орудуют преступники в крупных населенных пунктах - Бресте, Пинске и Барановичах. 

Сотрудники милиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными к общению в социальных сетях, не передавать данные банковских карт даже ближайшим родственникам.

 
Теги: Брест
 
 
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Очередной случай мошенничества с помощью социальной сети ВКонтакте произошел в Пинском районе. В один из дней юная жительница района получила сообщение от своего...
 
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