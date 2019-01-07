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Неделю в Брестском районе ищут 26-летнего мужчину - безрезультатно
08.01.2019 19:48 — ЧП | Виртуальный Брест
На протяжении недели идут поиски 26-летнего жителя горпоселка
Последний раз молодой человек выходил на связь с родными в новогоднюю ночь, а затем бесследно исчез. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
- Поиски начались с городского поселка Домачево, где молодой человек проживал. Позже обследовался район автодороги Брест - Томашовка. Милиция располагает информацией, что парень
УВД Брестского облисполкома обращается с просьбой ко всем, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить в милицию. Его приметы: рост 182 см, телосложение плотное, глаза голубые, волосы светлые. Особые приметы: шрам на лбу слева. Был одет в голубую рубашку, светлые мокасины и джинсы.
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На протяжении недели идут поиски 26-летнего жителя горпоселка Домачево Брестского района Николая Бетени. Последний раз молодой человек выходил на связь с родными...
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