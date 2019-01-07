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Неделю в Брестском районе ищут 26-летнего мужчину - безрезультатно

08.01.2019 19:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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На протяжении недели идут поиски 26-летнего жителя горпоселка Домачево Брестского района Николая Бетени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62351.php

Неделю в Брестском районе ищут 26-летнего мужчину - безрезультатно

Последний раз молодой человек выходил на связь с родными в новогоднюю ночь, а затем бесследно исчез. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

- Поиски начались с городского поселка Домачево, где молодой человек проживал. Позже обследовался район автодороги Брест - Томашовка. Милиция располагает информацией, что парень пропал возле деревни Комаровка Брестского района. Первого января 2019 года около 6.30 утра он после конфликта ушел из съемного дома. Ежедневно на его поиски направляются милиция, военнослужащие, пограничники, сотрудники МЧС, добровольцы. Они отрабатывают не только Комаровку, но и расположенные рядом населенные пункты - Селяхи, Томашовку, Приборово. Максимальное количество людей, занятых в поисках, было зарегистрировано 4 января - 150 человек. Вестей пока нет.

Неделю в Брестском районе ищут 26-летнего мужчину - безрезультатно

УВД Брестского облисполкома обращается с просьбой ко всем, кому известна информация о пропавшем, незамедлительно сообщить в милицию. Его приметы: рост 182 см, телосложение плотное, глаза голубые, волосы светлые. Особые приметы: шрам на лбу слева. Был одет в голубую рубашку, светлые мокасины и джинсы.

 
Теги: Брест
 
 
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На протяжении недели идут поиски 26-летнего жителя горпоселка Домачево Брестского района Николая Бетени. Последний раз молодой человек выходил на связь с родными...
 
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