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В Борисове отец избил сына шваброй за громкую музыку

09.01.2019 — ЧП | Единство  
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Из оперативной информации следует, что между родственниками произошел конфликт, причиной которого послужила громко играющая музыка в комнате юноши. Отец неоднократно делал замечание, однако молодой человек никак не реагировал. По предварительной информации, отец от слов перешел к действиям: схватив металлическую швабру, нанес несколько ударов в грудь сыну.

В настоящее время нападавший задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД

http://www.uvd-mo.gov.by/

 
 
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