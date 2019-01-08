В Борисове отец избил сына шваброй за громкую музыку

Из оперативной информации следует, что между родственниками произошел конфликт, причиной которого послужила громко играющая музыка в комнате юноши. Отец неоднократно делал замечание, однако молодой человек никак не реагировал. По предварительной информации, отец от слов перешел к действиям: схватив металлическую швабру, нанес несколько ударов в грудь сыну.

В настоящее время нападавший задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД