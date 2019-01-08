В Гомеле двое россиян подозреваются в избиении мужчины. От травм тот умер

Днем 7 января в Гомеле в своем доме нашли избитого мужчину, сообщает МВД. По пути в больницу он умер.

По предварительному заключению экспертов, смерть наступила от сочетанной травмы тела.

Предварительно установлено, что утром того же дня в ссоре после совместного распития спиртных напитков его избили два россиянина. Они задержаны.