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В Бресте будут судить гражданина Великобритании за содействие незаконной миграции

09.01.2019 10:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Суд Ленинского района Бреста 9 января начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в содействии незаконной миграции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном суде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62357.php

В Бресте будут судить гражданина Великобритании за содействие незаконной миграции

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.371-1 (содействие деятельности по незаконной миграции иностранных граждан) Уголовного кодекса. "Обвиняемый организовал незаконную миграцию граждан Республики Сомали, содействуя им в незаконном пересечении государственной границы Беларуси. Мужчина действовал из корыстных побуждений, рассчитывая на получение материальной выгоды в размере не менее 6 тыс. евро", - отметили в пресс-службе суда.

Как рассказал заместитель транспортного прокурора Бреста Алексей Займист, 40-летний гражданин Великобритании африканского происхождения был задержан 29 июля 2018 года в пункте пропуска "Брест-Железнодорожный" вместе с тремя попутчиками - выходцами из Сомали. Пассажиры поезда Москва-Париж, они приобрели билеты в Минске и направлялись в немецкий Франкфурт. Во время паспортного контроля сомалийцы предъявили паспорта граждан Швеции. У пограничников возникли сомнения в их подлинности. Экспертиза установила, что документы, как и фотографии на них, принадлежат другим людям. Задержанные мигранты признались, что паспорта доставил бывший соотечественник, проживающий в Англии, который и сопровождал их в поездке.

Нелегалов наказали штрафами и депортировали из страны. Сопровождавшему их гражданину Великобритании грозит арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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