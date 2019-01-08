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В деревне в Узденском районе сгорел ФАП

09.01.2019 11:38 — ЧП | Tut.by  
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Днем 8 января в деревне Долгиново загорелось здание ФАПа. Пожар потушили спасатели, огнем уничтожены крыша и имущество ФАПа, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Когда начался пожар, медсестра находилась на надомном оказании помощи пациенту. Пострадавших нет.

Рассматриваются несколько версий причины пожара — в том числе короткое замыкание электропроводки холодильника и перекал печи.

 
 
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Пожар потушили спасатели, огнем уничтожены крыша и имущество ФАПа.
 
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