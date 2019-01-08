|
В деревне в Узденском районе сгорел ФАП
Днем 8 января в деревне Долгиново загорелось здание ФАПа. Пожар потушили спасатели, огнем уничтожены крыша и имущество ФАПа,
Когда начался пожар, медсестра находилась на надомном оказании помощи пациенту. Пострадавших нет.
Рассматриваются несколько версий причины пожара — в том числе короткое замыкание электропроводки холодильника и перекал печи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар потушили спасатели, огнем уничтожены крыша и имущество ФАПа.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)