﻿ В Щучинском районе кот спас хозяина на пожаре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучинском районе кот спас хозяина на пожаре

09.01.2019 15:00 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Щучинском районе домашний кот разбудил спящего хозяина во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Снимок горевшего дома. К сожалению, фотографию кота спасатели не опубликовали. Фото: МЧС

Вечером 8 января щучинские спасатели выезжали на пожар в деревню Корсаки. На месте происшествия сотрудними МЧС увидели горящий дом — у него уже занялась огнем крыша.

Как рассказал сам хозяин, вечером он покурил, затушил окурок в пепельнице и лег спать. Через некоторое время проснулся от того, что кот царапает ему лицо. В это же время в дверь уже стучала соседка, которая обратила внимание на дым.

По информации ведомства, мужчине пришлось выбираться из горящего дома через окно, поскольку веранда уже была охвачена огнем.

В МЧС рассказали, что на борьбу с пламенем ушло порядка получаса. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, имущество в доме, закопчены стены. Люди не пострадали.

«Есть предположение, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки», — добавили в ведомстве.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал сам хозяин, вечером он покурил, затушил окурок в пепельнице и лег спать. Через некоторое время проснулся от того, что кот царапает ему лицо.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В деревне в Узденском районе сгорел ФАП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика