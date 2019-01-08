В Щучинском районе кот спас хозяина на пожаре

В Щучинском районе домашний кот разбудил спящего хозяина во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Снимок горевшего дома. К сожалению, фотографию кота спасатели не опубликовали. Фото: МЧС

Вечером 8 января щучинские спасатели выезжали на пожар в деревню Корсаки. На месте происшествия сотрудними МЧС увидели горящий дом — у него уже занялась огнем крыша.

Как рассказал сам хозяин, вечером он покурил, затушил окурок в пепельнице и лег спать. Через некоторое время проснулся от того, что кот царапает ему лицо. В это же время в дверь уже стучала соседка, которая обратила внимание на дым.

По информации ведомства, мужчине пришлось выбираться из горящего дома через окно, поскольку веранда уже была охвачена огнем.

В МЧС рассказали, что на борьбу с пламенем ушло порядка получаса. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, имущество в доме, закопчены стены. Люди не пострадали.

«Есть предположение, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки», — добавили в ведомстве.