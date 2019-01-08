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В Щучинском районе кот спас хозяина на пожаре
В Щучинском районе домашний кот разбудил спящего хозяина во время пожара. Об этом
Вечером 8 января щучинские спасатели выезжали на пожар в деревню Корсаки. На месте происшествия сотрудними МЧС увидели горящий дом — у него уже занялась огнем крыша.
Как рассказал сам хозяин, вечером он покурил, затушил окурок в пепельнице и лег спать. Через некоторое время проснулся от того, что кот царапает ему лицо. В это же время в дверь уже стучала соседка, которая обратила внимание на дым.
По информации ведомства, мужчине пришлось выбираться из горящего дома через окно, поскольку веранда уже была охвачена огнем.
В МЧС рассказали, что на борьбу с пламенем ушло порядка получаса. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, имущество в доме, закопчены стены. Люди не пострадали.
«Есть предположение, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки», — добавили в ведомстве.
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Как рассказал сам хозяин, вечером он покурил, затушил окурок в пепельнице и лег спать. Через некоторое время проснулся от того, что кот царапает ему лицо.
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