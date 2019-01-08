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Горе-отцу грозит два года лишения свободы

09.01.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 174 УК Республики Беларусь (уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное лицом, ранее судимым по данной статье).

Как сообщила следователь Несвижского РОСК Д.А. Колеина, житель Несвижского района, 1970 г.р., офциально нигде не работающий, с февраля 2018 года уклонялся от уплаты алиментов, которые он должен был платить в пользу супруги на содержание своего несовершеннолетнего семилетнего ребенка.

В настоящее время дело передано в прокуратуру для последующего направления в суд.

Согласно статье Закона, горе-отцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

“НН”.


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Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 174 УК Республики Беларусь (уклонение родителей более трех месяцев в течение года
 
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