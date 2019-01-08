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В Березовке женщина во время ссоры вытолкнула своего молодого человека в окно многоэтажки

09.01.2019 17:35 — ЧП | Tut.by  
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9 января в городе Березовка Лидского района 29-летний молодой человек выпал из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома. Это увидела проходившая мимо женщина, она позвонила в милицию, сообщили в УВД региона.

Прибывшие милиционеры сразу поняли, что парень выпал не сам. В квартире была задержана подозреваемая — 32-летняя женщина, сожительница потерпевшего.

Между ними случился конфликт. Женщина была пьяна.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: парень при падении получил травмы.

 
 
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: парень при падении получил травмы.
 
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